Член ВГА Херсонской области Стремоусов рассказал о попавших в плен бойцах ВСУ.

Член временной гражданской администрации Херсонской области Стремоусов рассказал о том, к чему привело наступление ВСУ.

По словам Стремоусова, после нескольких попыток украинского наступления огромное количество бойцов сдались в плен российским частям.

Также Кирилл Стремоусов отметил, что попавшие в плен военнослужащие - это несчастные жертвы киевского режима.

Стремоусов добавил, что их бросили в бой против превосходящих российские соединений.

Также вчера о контрнаступлении ВСУ высказался и постпред России при ООН Небензя. Он заявил, что после атак на российские позиции на полях сражений остались тысячи тел российских солдат.