Стремоусов: Сотни солдат ВСУ попали в плен после наступления на Херсон
Член ВГА Херсонской области Стремоусов рассказал о попавших в плен бойцах ВСУ.
Член временной гражданской администрации Херсонской области Стремоусов рассказал о том, к чему привело наступление ВСУ.
По словам Стремоусова, после нескольких попыток украинского наступления огромное количество бойцов сдались в плен российским частям.
Также Кирилл Стремоусов отметил, что попавшие в плен военнослужащие - это несчастные жертвы киевского режима.
Стремоусов добавил, что их бросили в бой против превосходящих российские соединений.
Также вчера о контрнаступлении ВСУ высказался и постпред России при ООН Небензя. Он заявил, что после атак на российские позиции на полях сражений остались тысячи тел российских солдат.
Опубликовано: Николай Скира
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