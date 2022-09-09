Столтенберг: НАТО видит успехи ВСУ, но важно не заблуждаться
Йенс Столтенберг утверждает, что в НАТО наблюдают за успехами армии Украины на фронте, однако пока рано делать выводы.
Вечером 9 сентября генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что НАТО действительно фиксирует некоторые успехи наступательных и контрнаступательных действий армии Украины, которые преимущественно сосредоточены в Херсонской и Харьковской областях.
Вместе с тем Столтенберг призвал НАТО не заблуждаться, поскольку политик уверен, что боевые действия в Украине продлятся долго и точно не закончатся к зиме, в виду чего Североатлантический альянс обязан поставить ВСУ несколько десятков тысяч комлпектов зимней военной формы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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