ВСУ подтянули все резервы и несут колоссальные потери в Харьковской области
Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о состоянии подразделений ВСУ в Харьковской области.
9 сентября руководитель администрации Херсонской области Виталий Ганчев в эфире «Россия 24» заявил, что на харьковщине подразделения Вооружённых сил Украины терпят «тысячные потери».
Ганчев утверждает, что командование ВСУ стянуло все резервы в Харьковскую область, отправляя военнослужащих «в бой на убой» ради создания видимости победы на трупах украинских бойцов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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