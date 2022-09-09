ВСУ подтянули все резервы и несут колоссальные потери в Харьковской области

Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о состоянии подразделений ВСУ в Харьковской области.

9 сентября руководитель администрации Херсонской области Виталий Ганчев в эфире «Россия 24» заявил, что на харьковщине подразделения Вооружённых сил Украины терпят «тысячные потери».

Ганчев утверждает, что командование ВСУ стянуло все резервы в Харьковскую область, отправляя военнослужащих «в бой на убой» ради создания видимости победы на трупах украинских бойцов.