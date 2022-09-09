В ВСУ началось роптание, что ВС России специально затянули их под Балаклею, чтобы уничтожить
С массовой переброской резерва ВС РФ в места прорыва подразделений ВСУ на Харьковском направлении, у украинских военных началась тихая паника.
Как отмечают эксперты, ВСУ закрепились к северу от Балаклеи, но сильно растянулись по фронту, что делает их уязвимыми для прибывающих сил СВО.
Союзные войска сейчас стремятся удержать Купянск и не допустить прорыва подразделений ВСУ на Изюм.
Сообщается также о больших потерях у украинских военных во время контрнаступления.
Опубликовано: Тарас Медведев
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