Зеленский заявил, что волонтеры перепродают западную технику на черном рынке

Президент Украины Владимир Зеленский признал факт перепродажи западной техники.

В своем официальном телеграм-канале президент Украины Владимира Зеленского рассказал о фактах воровства западной помощи.

По словам Зеленского, техника, которая передается странами Запада Украине, продается на черном рынке.

Причем, отметил президент Украины, занимались этим волонтеры.

"Вклад наших волонтеров в победу Украины огромен. Но, к сожалению, всплывают факты про их нечестную деятельность. Одно из таких дел - продажа автомобилей для ВСУ", - заявил Зеленский.

Напомним, что сами страны Запада ранее неоднократно писали, что им известно о таких случаях.

Опубликовано: Николай Скира

 

 







 

 


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