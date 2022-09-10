Макрон и Зеленский обсудили ситуацию на ЗАЭС по телефону
Оба президента поддерживают требование о выводе российских войск из этого района, чтобы «гарантировать безопасность ядерных установок», сообщает Елисейский дворец.
Президент Эммануэль Макрон в субботу поговорил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским о тревожной ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Макрон также уточнил у Зеленского ситуацию на линиях соприкосновения и потребностях Украины, которые Франция могла бы «помочь удовлетворить», добавил источник.
Что касается Запорожской электростанции, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский «разделяют одно и то же требование о выводе российских войск из этого района, чтобы гарантировать безопасность ядерных установок», указывает Елисейский дворец.
В пятницу Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о полном отключении электроэнергии в украинском городе Энергодаре.
«Это совершенно неприемлемо. Это не может продолжаться», — заявил генеральный директор Рафаэль Гросси, призвав к «немедленному прекращению бомбардировок в этом районе».
Опубликовано: Тарас Медведев
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