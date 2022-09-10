Минобороны РФ: При наступлении на Харьковском направлении ВСУ потеряли две тысяч человек
Украинские войска потеряли около двух тысяч человек в ходе наступления на Харьковскую область.
Министерство обороны Российской Федерации объяснило отступление войск из Изюма и Балаклеи.
Из заявления Игоря Конашенкова следует, что войска оттуда переброшены для усиления Донецкого направления.
Также он пояснил, что Вооруженным силам Украины были нанесены существенные потери.
За три дня боев было уничтожено до двух тысяч бойцов и более сотни единиц техники.
"За трое суток уничтожено более 2 тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии", - заявил он.
Опубликовано: Николай Скира
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