Минобороны Украины назвало фейком новости о захвате ВСУ некоторых городов и сел
Украинское оборонное ведомство сообщает о том, что в сети много фейков о действиях ВСУ.
Украинские Вооруженные силы взяли под контроль некоторые населенные пункты.
При этом, отмечают в Министерстве обороны страны, в сети много фейков относительно того, какие н.п были захвачены.
Так, отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, украинские части в действительности не подходили к донецкому аэропорту.
По словам Маляр, некоторые города и села, которые вносят в список "освобожденных", даже не входят в планы ВСУ на данный момент.
Опубликовано: Николай Скира
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