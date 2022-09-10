Минобороны Украины назвало фейком новости о захвате ВСУ некоторых городов и сел

Украинское оборонное ведомство сообщает о том, что в сети много фейков о действиях ВСУ.

Украинские Вооруженные силы взяли под контроль некоторые населенные пункты.

При этом, отмечают в Министерстве обороны страны, в сети много фейков относительно того, какие н.п были захвачены.

Так, отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, украинские части в действительности не подходили к донецкому аэропорту.

По словам Маляр, некоторые города и села, которые вносят в список "освобожденных", даже не входят в планы ВСУ на данный момент.