Макрон призвал Путина немедленно завершить спецоперацию в Украине

Французский президент Эммануэль Макрон попросил Владимира Путина прекратить боевые действия внутри украинского государства.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, где сообщил, что призывает российского лидера немедленно завершить специальную военную операцию на территории Украины. Также Макрон заявил, Париж осуждает российскую СВО.

В завершение телефонного разговора Эммануэль Макрон сообщил, что Париж хочет, чтобы Москва полностью восстановила суверенитет украинских территорий и согласовала с Киевом мирный договор между Россией и Украиной.