Макрон призвал Путина немедленно завершить спецоперацию в Украине
Французский президент Эммануэль Макрон попросил Владимира Путина прекратить боевые действия внутри украинского государства.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, где сообщил, что призывает российского лидера немедленно завершить специальную военную операцию на территории Украины. Также Макрон заявил, Париж осуждает российскую СВО.
В завершение телефонного разговора Эммануэль Макрон сообщил, что Париж хочет, чтобы Москва полностью восстановила суверенитет украинских территорий и согласовала с Киевом мирный договор между Россией и Украиной.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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