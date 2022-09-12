Кадыров: сюрприз армии России позволит освободить всю Украину от ВСУ

Рамзан Кадыров утверждает, что российские военные приготовили сюрприз своим украинским коллегам, после которого ВС РФ пойдут в наступление на всей территории Украины.

Утром 12 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пост на своём аккаунте в Telegram, где сообщил, что российский депутат Адам Делимханов вернулся в зону проведения СВО на Украине вместе с элитными спецназовцами, после чего российские войска приготовили сюрприз ВСУ.

Кадыров не стал раскрывать детали сюрприза, однако заверил, что он позволит армии России пойти в наступление на все подконтрольные Киеву территории, ввиду чего ВС РФ займут территории Украины.