ВСУ выпустили 3 ракеты из HIMARS по ж/д мосту через Днепр под Херсоном
Украинские войска произвели ракетную атаку по херсонскому мосту через реку Днепр.
Днём 12 сентября журналисты российского агентства "РИА Новости" сообщили, что солдаты вооружённых сил Украины выпустили три ракеты M142 Himars из реактивных систем залпового огня по железнодорожному мосту возле Херсона, который ведёт на противоположный берег реки Днепр.
По данным информатора "РИА Новости", системы противовоздушной обороны армии России успешно перехватили все три украинские ракеты, что позволило избежать жертв среди мирного населения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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