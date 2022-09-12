Шольц высказался о поставках Украине БМП Marder и танков Leopard 2
Канцлера Германии Олафа Шольца спросили о поставках западных танков, которые требует украинское правительство, сообщает ARD.
По этому вопросу, сказал он, "остается позиция, которую правительство Германии занимало с самого начала и которая также будет нашей позицией в будущем, а именно, что Германия не может действовать в одиночку".
Посол США в Германии также призывает правительство Германии оказать больше поддержки Украине. Согласно предположениям Эми Гутманн, Германия должна "играть более важную роль лидера и выполнять ее.
Канцлер заявил, что Германия поддерживает Украину всесторонне и вместе со своими союзниками.
"Мы также поставили очень эффективное оружие, которое имеет значение в нынешней борьбе", — сказал Шольц, выступавший в Берлине на совместной пресс-конференции с главой израильского правительства Яиром Лапидом.
Олаф Шольц упомянул, среди прочего, поставленные Украине самоходные зенитные установки Gepard, самоходные гаубицы, множество реактивных установок и ЗРК Iris-T, сообщает агентство dpa.
Накануне глава комитета по обороне Бундестага Мария-Агнес Штрак-Циммерманн призвала немедленно поставить Украине бронетехнику, в том числе БМП Marder и танки Leopard 2.
Опубликовано: Николай Скира
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