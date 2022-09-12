Пентагон: США передали Украине 140 систем артиллерии и 15 вертолётов

Пресс-служба американского Пентагона уведомляет, что за всё время российской спецоперации США отправили Украине 140 артиллерийских систем.

12 сентября Пентагон выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что с 24 февраля Министерство обороны Соединённых Штатов передало Украине 140 артиллерийских установки и свыше 660 тысяч ракет для их применения в бою. Также США передали Украине 15 вертолётов и 18 боевых катеров.

Кроме того, американский Пентагон передал Киеву 41 тысячу переносных противотанковых зенитных установок, 38 радарных систем и почти 64 миллиона патронов.