Пентагон: США передали Украине 140 систем артиллерии и 15 вертолётов
Пресс-служба американского Пентагона уведомляет, что за всё время российской спецоперации США отправили Украине 140 артиллерийских систем.
12 сентября Пентагон выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что с 24 февраля Министерство обороны Соединённых Штатов передало Украине 140 артиллерийских установки и свыше 660 тысяч ракет для их применения в бою. Также США передали Украине 15 вертолётов и 18 боевых катеров.
Кроме того, американский Пентагон передал Киеву 41 тысячу переносных противотанковых зенитных установок, 38 радарных систем и почти 64 миллиона патронов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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