США готовят курсантов ВВСУ для полетов на штурмовиках А 10 - «Бородавочник»
Украинские пилоты пройдут ускоренный курс полетов на «Бородавочниках» А 10, сообщили в Пентагоне.
В ВВС США рассказали, что украинские курсанты завершат обучение на боевых машинах А 10 и F 16 всего за год.
В настоящее время курсанты отрабатывают действия на авиасимуляторах, затем им предстоят учебные полеты.
Командующий ВВС США Фрэнк Кендалл при этом не отрицает возможность поставок А-10 Украине.
Отметим, что штурмовик был принят на вооружение еще в 1976 году и его производство закончилось в 1984-м.
Опубликовано: Тарас Медведев
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