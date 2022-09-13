США готовят курсантов ВВСУ для полетов на штурмовиках А 10 - «Бородавочник»

Украинские пилоты пройдут ускоренный курс полетов на «Бородавочниках» А 10, сообщили в Пентагоне.

В ВВС США рассказали, что украинские курсанты завершат обучение на боевых машинах А 10 и F 16 всего за год.

В настоящее время курсанты отрабатывают действия на авиасимуляторах, затем им предстоят учебные полеты.

Командующий ВВС США Фрэнк Кендалл при этом не отрицает возможность поставок А-10 Украине.

Отметим, что штурмовик был принят на вооружение еще в 1976 году и его производство закончилось в 1984-м.