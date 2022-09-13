В контрнаступлении на Херсон ВСУ потеряли около 3,5 тысяч погибшими

Представитель ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о потерях ВСУ в попытках контрнаступлений на позиции подконтрольные ВС РФ.

«ВСУ потеряли около 3,5 тыс. погибших нацистов, которые никак не добрались до Херсона», — рассказал Стремоусов.

Напомним, что попытки «контрнаступу» на юге ВСУ предпринимает уже несколько недель.

Что касается ситуации в ДНР, то по заявлению главы республики Дениса Пушилина, здесь были успешно отбиты контратаки на Красный Лиман.

По последней информации ВСУ пытаются закрепиться на левобережье Северского Донца.

Всего же ВСУ в контрнаступательных операциях с начала сентября потеряли уже около девяти тысяч военных безвозвратно, и в несколько раз больше ранеными.