В контрнаступлении на Херсон ВСУ потеряли около 3,5 тысяч погибшими
Представитель ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о потерях ВСУ в попытках контрнаступлений на позиции подконтрольные ВС РФ.
«ВСУ потеряли около 3,5 тыс. погибших нацистов, которые никак не добрались до Херсона», — рассказал Стремоусов.
Напомним, что попытки «контрнаступу» на юге ВСУ предпринимает уже несколько недель.
Что касается ситуации в ДНР, то по заявлению главы республики Дениса Пушилина, здесь были успешно отбиты контратаки на Красный Лиман.
По последней информации ВСУ пытаются закрепиться на левобережье Северского Донца.
Всего же ВСУ в контрнаступательных операциях с начала сентября потеряли уже около девяти тысяч военных безвозвратно, и в несколько раз больше ранеными.
Опубликовано: Тарас Медведев
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