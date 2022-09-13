Минобороны РФ: ВКС России уничтожили 800 солдат ВСУ и наёмников в Украине

Пресс-служба Министерства обороны России сообщила о ликвидации более 800 украинских военных.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков утверждает, что российские Военно-космические силы нанесли высокоточные удары по пунктам расположения украинских военных: были поражены пункты дислокации десантников 95-ой бригады ВСУ возле Славянска, 115-ой механизированной бригады ВСУ недалеко от Артёмовска и 53-ей бригады украинских военных вблизи Курдюмовки.

По данным Конашенкова, итогом прицельных ракетных ударов ВКС России стала ликвидация более восьмиста украинских наёмников и иностранных солдат.