The Guardian: Евросоюз побоялся ограничивать цены на российский газ

Авторитетное издание The Guardian сообщает об утечке документа, который показывает отсутствие желания стран Европейского союза ограничивать стоимость российских энергоресурсов.

Согласно документу, ЕС отказывается от введения верхнего предела цен на газ из России, но настаивает на введении непредвиденных налогов на «избыточную» прибыль энергетических компаний. Таким образом, страны Европейского союза буквально побоялись вводить потолок цен на российский газ, из-за возможного полного прекращения поставок.

Европейские союз не только введет «непредвиденные налоги с высокой прибыли энергокомпаний», но и будет тратить эти деньги на производство электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода. При этом такие меры будут касаться все страны ЕС без исключения.

В среду глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликует план ЕС по борьбе с растущими ценами на электроэнергию. Ранее сообщалось, что это будет проверкой на прочность главы ЕК, так как безболезненного выхода еврозоны из энергокризиса просто не существует.

Споры о необходимости введения потолка цен на российские энергоносители пошли после того, как Венгрия, Словакия и Австрия высказались резко против таких ограничений (эти страны импортируют большие объемы газа из России). Кроме того, ЕС опасается, что российская сторона полностью остановит поставки газа в Европу, в случае принятия таких мер.