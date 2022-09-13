Стремоусов: ВС РФ отбили попытку прорыва ВСУ в Херсон через Давыдов Брод
Представитель ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что российские войска пресекли попытку прорыва армии Украины на территорию Херсона.
Вечером 13 сентября заместитель главы временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что российские военные предотвратили попытку прорыва солдат армии Украины на территорию Херсона. По словам Стремоусова, попытки ВСУ попасть в Херсон происходят регулярно, и преимущественно украинские солдаты хотят войти в город через село Давыдов Брод.
Кирилл Стремоусов утверждает, что в ходе последней попытки прорыва солдат Украины в Херсон через прилегающую деревню ВСУ потеряли три с половиной тысячи человек.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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