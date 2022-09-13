Рогов: ВСУ получили жёсткий отпор при попытке разведки боем в Запорожье

Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что украинские войска предпринимают неудачные попытки разведки боем на линии разграничения в регионе.

В ночь на 14 сентября глава совета ВГА Запорожья Владимир Рогов сообщил, что солдаты вооружённых сил Украины сформировали больше разведывательные и ударные группы на линии разграничения зон влияния в Запорожье, периодически проводя разведку боем с целью установить крепость российской обороны и место расположение ВС РФ в регионе.

По словам Рогова, на все попытки такой разведки ВСУ получают жёсткий отпор и отступают. Также политик подчеркнул, что украинские военные стянули американские РСЗО HIMARS к границам Запорожской области и выявляют позиции российских военных с помощью беспилотников.