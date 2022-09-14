Минобороны Армении: войска Азербайджана обстреляли машину ФСБ России
В Министерстве обороны Армении сообщили об обстреле машины ФСБ РФ со стороны Азербайджана.
Днём 14 сентября Министерство обороны Армении опубликовало экстренный пресс-релиз, в котором сообщило, что азербайджанские военные, которые стали участниками вооружённого конфликта на армянской границе, обстреляли транспортное средство Федеральной службы безопасности России, находившееся на армянской территории.
По данным Минобороны Армении, обстрел российской служебной машины ФСБ России производился вооружёнными силами Азербайджана в ночь с 12 на 13 сентября.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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