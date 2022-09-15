Захарова: тот, кто лишит Россию членства в СБ ООН, достоин Нобелевской премии
Российский дипломат Мария Захарова шутливо ответила на вопрос журналистов о возможности исключения РФ из СБ ОНН.
15 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в пресс-релизе заявила, что человека, который сможет лишить Российскую Федерацию членства в Совете безопасности ООН, будет необходимо наградить Нобелевской премией по математике.
Захарова пояснила, что исключить Россию из СБ ООН практически невозможно, так для этого будет необходимо менять устав организации, что является крайне сложной и продолжительной процедурой, ведь большая часть стран-участниц должна будет не только проголосовать за внесение поправок, но и официально ратифицировать их принятие.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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