Авторитетное издание Financial Times сообщает, что американские производители нефти и газа уже сообщили контролирующим ведомствам, что не смогут нарастить поставки в страны Европейского союза.

Оперативно нарастить производство, чтобы обеспечить европейские страны нефтью и газом у американских производителей просто нет никаких технических возможностей. Это означает, что США не помогут ЕС справиться с энергетическим кризисом этой зимой.

Ранее сообщалось, что ЕС действительно не может расчитывать на помощь со стороны США, по крайней мере, этой зимой. Тем не менее, переговоры некоторых европейских государств все же велись с американскими производителями нефти и газа.

Сейчас информация уже подтверждена — США не могут нарастить производство до уровня, чтобы обеспечить и себя, и Европу. На сегодняшний день экспорт сжиженного газа (СПГ) и нефти из США в страны ЕС достиг своего максимума.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что грядущая зима станет самой тяжей для европейского континента со времен окончания Второй Мировой войны. Он отметил, что Сербия не исключение в списке.