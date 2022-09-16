Минобороны России: армия Украины потеряла 400 солдат возле Северска

По данным Минобороны России, украинские войска потеряли свыше 400 солдат при боях за Северск в Донецкой области.

16 сентября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что рядом с Северском расположились солдаты восьмидесятой десантной бригады вооружённых сил Украины, намереваясь продвигаться на Донецком направлении с целью завоевания новых территорий.

Конашенков утверждает, что прицельные удары военно-космических сил России ликвидировали более четырёхсот украинских военных рядом с Северском.