ВСУ обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области, один человек пострадал

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле со стороны Украины российского приграничного села Красный Хутор.

В субботу утром, 17 сентября 2022 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале рассказал аудитории о том, что украинские военнослужащие вновь открыли огонь по селу Красный Хутор.

Гладков также заявил, что в результате обстрела ВСУ в белгородском приграничном селе Красный Хутор получили повреждения три жилых дома, пострадал один человек, для оказания помощи которому была экстренно направлена бригада скорой помощи.