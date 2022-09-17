ВСУ обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области, один человек пострадал
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле со стороны Украины российского приграничного села Красный Хутор.
В субботу утром, 17 сентября 2022 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале рассказал аудитории о том, что украинские военнослужащие вновь открыли огонь по селу Красный Хутор.
Гладков также заявил, что в результате обстрела ВСУ в белгородском приграничном селе Красный Хутор получили повреждения три жилых дома, пострадал один человек, для оказания помощи которому была экстренно направлена бригада скорой помощи.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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