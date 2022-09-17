Обстрел ВСУ разрушил 14 домов россиян в селе Красный Хутор Белгородской области
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщает, что украинские войска возобновили обстрел деревни Красный Хутор.
Днём 17 сентября губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков опубликовал экстренное сообщение в своём Telegram-канале, где публично заявил, что солдаты армии Украины возобновили обстрел российского села Красный Хутор, частично разрушив в нём 14 частных домов россиян.
Накануне ВСУ уже обстреливали Красный Хутор, о чём также сообщал Гладков, по словам которого, ни в этот, ни в прошлый обстрел пострадавших в поселении не выявлено.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Генерал США Райдер анонсировал поставки двух систем NASAMS в Украину
«Русская Весна»: в Харькове произошла серия взрывов после ракетной атаки
Путин: Россия бесплатно передаст 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам
Умер режиссер Игорь Масленников, снявший серию фильмов о Шерлоке Холмсе и «Зимнюю вишню»
Ракета ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Херсона Стремоусова