Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщает, что украинские войска возобновили обстрел деревни Красный Хутор.

Днём 17 сентября губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков опубликовал экстренное сообщение в своём Telegram-канале, где публично заявил, что солдаты армии Украины возобновили обстрел российского села Красный Хутор, частично разрушив в нём 14 частных домов россиян.

Накануне ВСУ уже обстреливали Красный Хутор, о чём также сообщал Гладков, по словам которого, ни в этот, ни в прошлый обстрел пострадавших в поселении не выявлено.