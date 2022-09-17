Обстрел ВСУ разрушил 14 домов россиян в селе Красный Хутор Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщает, что украинские войска возобновили обстрел деревни Красный Хутор.

Днём 17 сентября губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков опубликовал экстренное сообщение в своём Telegram-канале, где публично заявил, что солдаты армии Украины возобновили обстрел российского села Красный Хутор, частично разрушив в нём 14 частных домов россиян.

Накануне ВСУ уже обстреливали Красный Хутор, о чём также сообщал Гладков, по словам которого, ни в этот, ни в прошлый обстрел пострадавших в поселении не выявлено.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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