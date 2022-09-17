Диверсанты ВСУ сожгли две машины телеведущего Киселёва в Крыму
Украинские диверсанты ночью сожгли два транспортных средства российского телеведущего Дмитрия Киселёва.
Ночью 17 сентября в городе Коктебеле на территории Крыма преступники прокрались на территорию виллы российского журналиста и телеведущего Дмитрия Киселёва, подпалив две машины. Известно, что машины Киселёва "Лэнд Ровер Фрилэндер" и гольф-кар сгорели до приезда сотрудников МЧС.
Полицейские уже проверили записи с камер видеонаблюдения, установив, что преступники пришли к вилле Дмитрия Киселёва в бахилах и медицинских масках. Их разыскивают, поскольку молодые люди обвиняются в ч. 2 ст. 167 УК РФ - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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