Диверсанты ВСУ сожгли две машины телеведущего Киселёва в Крыму

Украинские диверсанты ночью сожгли два транспортных средства российского телеведущего Дмитрия Киселёва.

Ночью 17 сентября в городе Коктебеле на территории Крыма преступники прокрались на территорию виллы российского журналиста и телеведущего Дмитрия Киселёва, подпалив две машины. Известно, что машины Киселёва "Лэнд Ровер Фрилэндер" и гольф-кар сгорели до приезда сотрудников МЧС.

Полицейские уже проверили записи с камер видеонаблюдения, установив, что преступники пришли к вилле Дмитрия Киселёва в бахилах и медицинских масках. Их разыскивают, поскольку молодые люди обвиняются в ч. 2 ст. 167 УК РФ - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога.