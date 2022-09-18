На территории парка «Юбилейный» в Херсоне упала ракета ВСУ

ВГА Херсонской области рассказала о ракетном обстреле украинскими военнослужащими Херсона.

18 сентября пресс-служб ВГА Херсонской области в официальном Telegram-канале прокомментировала распространяющуюся в сети информацию о прогремевших в небе над Херсоном взрывах.

Представители администрации заявили, что служащие Вооружённых сил Украины выпустили пять ракет по Херсону, четыре из которых были уничтожены российской ПВО, но одна из украинских ракет всё же упала на территории местного парка «Юбилейный».

Помимо прочего в ВГА утверждают, что целью обстрела ВСУ был расположенный в парке, где упала украинская ракета, гуманитарный центр помощи херсонцам. В результате произошедшего жертв и пострадавших нет.