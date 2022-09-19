Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в Донбасс
Глава Чеченской республики сообщил, что очередная группа добровольцев отправлена из Грозного в Донбасс.
В своем официальном Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, об отправке очередной группы добровольцев из Грозного в Донбасс.
"Все прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Наши инструкторы обучили добровольцев навыкам стрельбы и другим особенностям военного дела", — написал Кадыров.
Глава Чечни отметил, что из Грозного регулярно отправляются группы добровольцев, которые пребывают из всех регионов России.
Опубликовано: Максим Алексеев
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