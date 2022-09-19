Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в Донбасс

Глава Чеченской республики сообщил, что очередная группа добровольцев отправлена из Грозного в Донбасс.

В своем официальном Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, об отправке очередной группы добровольцев из Грозного в Донбасс.

"Все прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Наши инструкторы обучили добровольцев навыкам стрельбы и другим особенностям военного дела", — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что из Грозного регулярно отправляются группы добровольцев, которые пребывают из всех регионов России.