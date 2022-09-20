Гнатенко: пьяные солдаты ВСУ расстреливают собственных сослуживцев

Экс-офицер армии Украины Валерий Гнатенко утверждает, что пьяные украинские военные расстреливают своих же коллег.

20 сентября бывший старший офицер вооружённых сил Украины Валерий Гнатенко дал интервью российскому изданию "РИА Новости", где сообщил, что неоднократно становился свидетелем того, как украинские солдаты расстреливали своих сослуживцев. По словам Гнатенко, обычно это делали те солдаты ВСУ, которые употребили наркотики или алкоголь.

При этом Валерий Гнатенко подчёркивает, что рад оказаться в плену у российских военных, поскольку к нему относятся по-человечески, не избивают и систематически кормят.