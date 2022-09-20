Кадыров: чеченский спецназ «Ахмат» уничтожил 200 солдат ВСУ за сутки
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации 200 украинских военных в зоне спецоперации российским подразделением "Ахмат".
20 сентября Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где заявил, что накануне командиры спецподразделения "Ахмат" Адам Делимханов и Апты Алаудинов встретились в зоне проведения спецоперации, обсудив новую наступательную стратегию на позиции солдат ВСУ.
По словам Кадырова, в результате изменения тактики ведения боевых действий спецназовцы "Ахмата" всего за сутки ликвидировали около 200 украинских солдат, взяв некоторое количество представителей ВСУ в плен.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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