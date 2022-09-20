Politico: Евросоюз выступил за создание независимого суда по Украине

Представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ряд европейских государств выступают за создание независимого суда по Украине.

Жозеп Боррель отметил, что независимый суд по Украине необходим для того, чтобы «привлечь россиян к ответственности» за развязывания украинского кризиса. Об этом глава европейской дипломатии заявил на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что Россия и Украина не являются членами Международного уголовного суда, поэтому необходимо найти компромиссное решение. По его словам, создание отдельного независимого суда по Украине, будет оптимальным решением.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов заявил, что украинская сторона также поддерживает создание независимого суда «по модели Нюрнбергского трибунала» для привлечения к ответственности «высокого политического и военного руководства».

Ранее Жозеп Боррель допустил создание специальной миссии ЕС по военной помощи украинской стороне, однако только после согласия официального Киева. Он отметил, что работа по этому вопросу уже ведется, однако сроки оглашения результатов переговоров пока неизвестны.