ВКС России сбили украинский самолёт Су-24 в ДНР
В Минобороны РФ рассказали об уничтожении очередного украинского самолёта в ДНР.
20 сентября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизу заявил, что служащие российских воздушно-космических сил успешно сбили бомбардировщик Су-24 украинской стороны в небе близ села Новожеланное ДНР.
В завершении брифинга оборонного ведомства Конашенков уточнил, что за всё время проведения спецоперации российские военнослужащие уничтожили 295 самолётов воздушных сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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