ВКС России сбили украинский самолёт Су-24 в ДНР

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении очередного украинского самолёта в ДНР.

20 сентября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизу заявил, что служащие российских воздушно-космических сил успешно сбили бомбардировщик Су-24 украинской стороны в небе близ села Новожеланное ДНР.

В завершении брифинга оборонного ведомства Конашенков уточнил, что за всё время проведения спецоперации российские военнослужащие уничтожили 295 самолётов воздушных сил Украины.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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