ВСУ открыли артиллерийский огонь из американских гаубиц M777 по Энергодару
Украинские военные в очередной раз обстреляли город Энергодар, где находится Запорожская АЭС.
Во вторник, 20 сентября 2022 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что украинская сторона вновь начала массированный артиллерийский обстрел города Энергодара.
Рогов уточнил, что служащие Вооружённых сил Украины открыли огонь из американских 155-мм гаубиц M777 по прибрежной зоне Энергодара, в непосредственной близости к территории Запорожской атомной электростанции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Снайперы РФ уничтожили десятки важных целей из винтовки «Сумрак» в Украине
Сергей Пускепалис трагически погиб в дорожной аварии в районе Ростова
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном
Рогов: Запорожье возвращается домой
Reuters: Россия расширила ударную зону спецоперации в Украине