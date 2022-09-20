ВСУ открыли артиллерийский огонь из американских гаубиц M777 по Энергодару

Украинские военные в очередной раз обстреляли город Энергодар, где находится Запорожская АЭС.

Во вторник, 20 сентября 2022 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что украинская сторона вновь начала массированный артиллерийский обстрел города Энергодара.

Рогов уточнил, что служащие Вооружённых сил Украины открыли огонь из американских 155-мм гаубиц M777 по прибрежной зоне Энергодара, в непосредственной близости к территории Запорожской атомной электростанции.