ВСУ открыли артиллерийский огонь из американских гаубиц M777 по Энергодару

Украинские военные в очередной раз обстреляли город Энергодар, где находится Запорожская АЭС.

Во вторник, 20 сентября 2022 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что украинская сторона вновь начала массированный артиллерийский обстрел города Энергодара.

Рогов уточнил, что служащие Вооружённых сил Украины открыли огонь из американских 155-мм гаубиц M777 по прибрежной зоне Энергодара, в непосредственной близости к территории Запорожской атомной электростанции.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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