Минобороны РФ: российские солдаты уничтожили свыше 200 бойцов ВСУ в районе Правдино

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские солдаты уничтожили свыше 200 солдат ВСУ в районе Правдино Херсонской области.

21 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга заявил, что в результате провальной попытки и по вине командира погиб почти весь личный состав 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Херсонской области.

Конашенков уточнил, что российскими военнослужащими были уничтожены более 200 единиц личного состава 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода Вооружённых сил Украины, отправленных командиром на минное поле в районе херсонского села Правдино.