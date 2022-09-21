Минобороны РФ: российские солдаты уничтожили свыше 200 бойцов ВСУ в районе Правдино
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские солдаты уничтожили свыше 200 солдат ВСУ в районе Правдино Херсонской области.
21 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга заявил, что в результате провальной попытки и по вине командира погиб почти весь личный состав 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Херсонской области.
Конашенков уточнил, что российскими военнослужащими были уничтожены более 200 единиц личного состава 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода Вооружённых сил Украины, отправленных командиром на минное поле в районе херсонского села Правдино.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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