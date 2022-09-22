Скибицкий: Россия примент ядерное оружие для остановки наступления ВСУ

Сотрудник Главного управления разведки при Минобороны Украины Вадим Скибицкий уверен, что Россия может использовать ядерное оружие.

22 сентября официальный представитель ГУР при Министерстве обороны Украины Вадим Скибицкий публично заявил, что возможно, Россия всё-таки может применить свой ядерный арсенал для удара по территории украинского государства. По мнению Скибицкого, на этот шаг российское командование пойдут в случае, если не сможет остановить контрнаступление ВСУ иными способами.

Также Вадим Скибицкий признаёт, что в случае применения ядерного оружия со стороны России Украина может быть полностью уничтожена как государство.