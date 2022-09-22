Пентагон заявил, что не боится российского ядерного оружия
Как заявил бригадный генерал американских ВВС Патрик Райдер, являющийся также пресс-секретарем Пентагона, слова российского президента Владимира Путина не повлияют на платы Министерства обороны США.
По словам генерала, несмотря на угрожающий тон Владимира Путина и его слова о возможности применения ядерного оружия, Пентагон продолжит работу со своими союзниками по оказанию помощи Украине в борьбе с Россией.
Представитель военного ведомства США подчеркнул, что никакие угрозы не помешают Пентагону заниматься реализацией планов, которые были намечены ранее, тем более — касающихся поддержки Украины, включая поставки вооружений.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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