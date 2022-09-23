Диверсант ВСУ не нашёл себе подельников для теракта в Новой Каховке
Журналисты издания "РИА Новости" утверждают, что украинский член диверсионно-разведывательной группы не смог завербовать никого в Новой Каховке Херсонской области.
Экс-сотрудник украинской полиции Валерий Панчук сообщает, что в Новой Каховке диверсант вооружённых сил Украины общался с местными жителями с целью завербовать их для совершения антироссийского теракта, однако везде получил отказ, поскольку живущие в Херсонской области стали лучше относиться к России.
Отмечается, что задержанный полицией украинец получил задание от ГУР при Минобороны Украины подорвать линию электропередач, питающую Крым, Запорожье и Херсон.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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