Журналисты издания "РИА Новости" утверждают, что украинский член диверсионно-разведывательной группы не смог завербовать никого в Новой Каховке Херсонской области.

Экс-сотрудник украинской полиции Валерий Панчук сообщает, что в Новой Каховке диверсант вооружённых сил Украины общался с местными жителями с целью завербовать их для совершения антироссийского теракта, однако везде получил отказ, поскольку живущие в Херсонской области стали лучше относиться к России.

Отмечается, что задержанный полицией украинец получил задание от ГУР при Минобороны Украины подорвать линию электропередач, питающую Крым, Запорожье и Херсон.