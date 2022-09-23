Минобороны Армении: войска Азербайджана нарушили режим перемирия

Пресс-служба Минобороны Армении утверждает, что режим перемирия в приграничной зоне был нарушен азербайджанскими военными.

Утром 23 сентября Министерство обороны Армении опубликовало экстренный пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что вооружённые силы Азербайджана нарушили режим перемирия, обстреляв позиции армянской армии в приграничных территориях без каких-либо предварительных заявлений.

Примечательно, что всего днём ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась прибыл на границу Армении с Азербайджаном с целью установления причин недавно возобновившегося конфликта.