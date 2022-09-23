Депутат Милонов объявил о решении принять участие в спецоперации

Лидер "Единой России" Андрей Турчак утверждает, что российский депутат Виталий Милонов намерен поехать в Украину.

Утром пятницы глава политической партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил, что питерский депутат Думы Виталий Милонов публично объявил о своих намерениях отправиться на территорию Украины, где вместе с российскими войсками он примет участие в специальной военной операции. Вместе с Милоновым хотят поехать ещё три депутата.

Днём ранее Виталий Милонов заявил, что решение Владимира Путина о частичной мобилизации в России позволяет мужчинам страны подтвердить свою мужественность на деле.