По сообщению издания Manager Magazin, правительство Германии готово национализировать дочернее предприятие российского «Газпрома», несмотря на опасения возмездия от Москвы.

Шаг по национализации «дочки» российского «Газпрома» выглядит вполне логичным после спасения крупнейшего импортера газа в стране — Uniper. При этом правительство ФРГ спасло компанию таким же способом — просто национализировала и возместило сумму в 29 миллиардов евро за счет немецких налогоплательщиков.

Дочернее предприятие «Газпрома» — компания Sefe —, находится в примерно таком же состоянии, как и Uniper, поэтому правительство Германии намерено экспроприировать компании, от чего воздерживалось ранее (из-за опасений возмездия от Москвы).

Аналитики предрекают, что если «дочка» российской компании Sefe (Securing Energy for Europe) не перейдет под контроль государства, то дальнейший импорт газа через нее будет фактически невозможен. При этом Sefe — одна из немногих компаний, которая по-прежнему принадлежит «Газпрому» и осуществляет деятельность на территории Германии (то есть, ЕС).

В компании Sefe пока не рассматривают возможность национализации немецкой стороной, однако идет на сокращение капиталистки для «благоприятного вступления в новую собственность». Другими словами, дочернее предприятие «Газпрома» буквально «сливает» капитал, чтобы перейти под правительственный немецкий контроль «пустой».