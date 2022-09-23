Минобороны РФ уточнило категории граждан, не подлежащих мобилизации
Министерство обороны России опубликовало список групп российских граждан, которые не будут мобилизованы.
Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что ведомство уточнило перечень категорий граждан, которые не подпадают под частичную мобилизацию в соответствии с указом Владимира Путина от 21 сентября.
В списках сообщается, что частичной мобилизации не подлежат сотрудники IT-сферы с высшим образованием, задействованные в разработке критически важных программ или высокотехнологичной продукции. Также под мобилизацию не подпадают операторы связи, сотрудники банков и журналисты, работающие во благо государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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