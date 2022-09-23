Генштаб России: по решению Шойгу студенты не будут мобилизованы

Пресс-служба Генерального штаба ВС РФ сообщила, что российские студенты не подлежат частичной мобилизации.

23 сентября Министерство обороны России опубликовало уточняющий список, в котором описаны категории граждан, не подпадающие под приказ о частичной мобилизации. Среди них специалисты с высшим образованием, занятые в IT-секторе, банковской и финансовой сферах и центрах связи.

Студентов в данном списке не оказалось, однако сделавшие запрос в Генштаб РФ журналисты выяснили, что студентов не будут мобилизовать, в том числе и выпускников военных кафедр.