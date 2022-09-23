ТАСС: Сукачёв заплатил более 514 000 рублей по долгам ЖКХ
С известного рок-исполнителя Гарика Сукачёва взыскали более 514 000 российских рублей. Такова сумма долга артиста по долгам ЖКХ. Также артисту насчитали 15 000 пени.
Таганский районный столичный суд взыскал с рокера Гарика Сукачева более 514 000 российских рублей. Эту информацию сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной структуры.
В сообщении говорится: "Решением от 21 сентября иск ТСЖ "Арт-Хаус" к Сукачеву И. И. о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, пени и компенсации судебных расходов удовлетворен частично. С Сукачева взыскана задолженность в пользу ТСЖ "Арт-Хаус" по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 514 723 рублей".
Также музыканту пришлось заплатить пеню в сумме 15 000 российских рублей и расходы за государственную пошлины стоимостью в 8 497 рублей.
Сам исполнитель никаких комментариев по поводу не давал.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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