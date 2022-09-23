Азербайджан передал Армении тела ещё шести армянских военнослужащих
Баку передал Еревану ещё шесть тел армянских военнослужащих, обнаруженных на подконтрольных Азербайджану территориях.
23 сентября пресс-служба Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, заложников и без вести пропавших сообщила о передаче армянской стороне ещё шести тел служащих Вооружённых сил Армении.
Отмечается, что на подконтрольных Азербайджану территориях до сих пор продолжаются поиски тел армянских солдат, погибших в ходе недавнего обострения армяно-азербайджанского конфликта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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