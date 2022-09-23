Зеленский: Израиль не поставляет оружие Киеву, но экспортирует его другим

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его шокирует отсутствие поставок израильского оружия украинской армии.

23 сентября Владимир Зеленский сообщил, что его шокирует факт отсутствия военной помощи для Украины со стороны Израиля. По словам Зеленского, Израиль эскпортирует свои вооружения в другие государства, однако отказывается поставлять их Киеву в условиях российской спецоперации.

При этом Владимир Зеленский отметил, что ни в чём не обвиняет власти Израиля, однако констатирует факт того, что он не желает помогать Украине.