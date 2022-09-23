Зеленский недоволен позицией Израиля, который не хочет помогать Украине

Президент Украины надеялся получить от Израиля военную помощь, но ожидания не оправдались. Зеленский уверен, что власти страны находятся под влиянием России.

По словам Зеленского, со стороны Израиля ни разу не поступали военные поставки в поддержку Украины.

"Я в шоке. Я не понимаю, что случилось с Израилем. Я не понимаю, почему они не могут предоставить нам зенитные средства. Израиль нам ничего не предоставил. Ничто. Нуль! Я не виню лидеров.

Я вижу факты: были дискуссии с лидерами Израиля, и это не помогло Украине. Можно заметить влияние России на Израиль"

Кроме того, президент Украины недоволен поведением КНР по отношению к Украине. До начала военных действий, по мнению Зеленского, страны нормально сотрудничали в сфере торговли и экономики. Теперь этого нет.

Украинский лидер выразил надежду, что власти КНР предложат его стране помощь.

Ранее Сара Вагенкнехт, член Левой партии Германии, выступила с призывом о прекращении всяких поставок оружия на Украину.

Она добавила, что те, кто посылает военную помощь украинцам, - безумны. По мнению политика, это нужно прекратить, чтобы не вызывать эскалацию, всеми силами следует подталкивать воюющие страны к мирным переговорам.