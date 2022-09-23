Вучич: Запад хочет разрушить мировой порядок, исключив Россию из Совбеза ООН

Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что западные страны пытаются исключить из Совета безопасности ООН представителей российского государства.

23 сентября сербский президент Александр Вучич публично заявил, что государства коллективного Запада во главе с Соединёнными Штатами прилагают все усилия для того, чтобы устранить Россию из регулярного состава членов Совета безопасности при Организации объединённых наций.

По мнению Вучича, в случае, если западные страны действительно добьются своей цели и смогут исключить Россию из Совбеза ООН, это будет означать начало разрушения устойчивого миропорядка.