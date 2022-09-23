Кадыров обратился к уклоняющимся от мобилизации россиянам
Чеченский лидер Рамзан Кадыров обратился к уклоняющимся от мобилизации гражданам РФ, назвав их трусами, предателями и людьми второго сорта.
23 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канали опубликовал обращение к россиянам, которые всеми возможными способами пытаются уклониться от мобилизации, чтобы не отправиться на Донбасс.
Кадыров утверждает, что на такой поступок способны лишь «трусы, негодяи и люди второго сорта», которые знают свои права, но отказываются выполнять свои обязанности перед государством, когда оно в нём, как никогда прежде, нуждается.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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