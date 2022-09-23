Telegram заблокировал канал Азарёнка и российских СМИ по просьбе Apple и Google

Администрация мессенджера Telegram удалила некоторые российские и белорусские каналы новостной направленности.

Вечером 23 сентября платформа Telegram удалила некоторые белорусские и российские каналы, в том числе ресурс белорусского телеведущего Григория Азарёнка, журналиста издания Russia Today Константина Придыбайло и канал "ДШРГ Русич", в котором публикуются сообщения военных корреспондентов.

В пресс-релизе компании Telegram признают, что удалили также и другие каналы российских и белорусских СМИ, однако это было сделано по просьбе таких корпораций как Google и Apple.