Telegram заблокировал канал Азарёнка и российских СМИ по просьбе Apple и Google
Администрация мессенджера Telegram удалила некоторые российские и белорусские каналы новостной направленности.
Вечером 23 сентября платформа Telegram удалила некоторые белорусские и российские каналы, в том числе ресурс белорусского телеведущего Григория Азарёнка, журналиста издания Russia Today Константина Придыбайло и канал "ДШРГ Русич", в котором публикуются сообщения военных корреспондентов.
В пресс-релизе компании Telegram признают, что удалили также и другие каналы российских и белорусских СМИ, однако это было сделано по просьбе таких корпораций как Google и Apple.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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