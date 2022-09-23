Эрдоган: Турция не признаёт референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Турецкий президент Тайип Эрдоган утверждает, что Анкара не признает законность референдумов в Херсонской и Запорожской областях, а также республиках Донбасса.
Вечером пятницы пресс-служба канцелярии президента Турции Тайипа Эрдогана сообщила, что турецкое правительство не признает легитимность и результатов референдумов по присоединению к России, которые проходят на территории Запорожья, Херсонщини, Донецкой и Луганской Народных республики.
В тот же вечер аналогичную позицию высказали лидеры стран "Большой семёрки", пообещав наложить на Россию новые санкции за проводимые референдумы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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